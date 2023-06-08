Ольховский: «Наши девушки блестяще играют на юниорском «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что российские теннисистки показывают блестящую игру на юниорском «Ролан Гаррос».

«Наши девушки блестяще играют на юниорском турнире. Жалко, что проиграла Алевтина Ибрагимова, хотя вела по счету и игре, так бы уже точно у нас была бы победа. Три россиянки вышли в полуфинал юниорского Roland Garros, это очень хорошее достижение, которое говорит о том, что в нашей стране очень сильная школа тенниса. Наверное, фаворитом в четверке сильнейших будет Алина Корнеева», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Сегодня, 8 июня, три россиянки вышли в полуфинал соревнований. Алина Корнеева в четвертьфинале победила японку Маю Кроссли, Алиса Октябрева переиграла американку Клерви Нгуну, Анастасия Гурева обыграла датчанку Ребекку Мортенсен.

Турнир юниоров на «Ролан Гаррос» завершится 10 июня. Действующей победительницей соревнований у девушек является чешка Луция Гавличкова.