Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

8 июня, 23:11

Ольховский: «Наши девушки блестяще играют на юниорском «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что российские теннисистки показывают блестящую игру на юниорском «Ролан Гаррос».

«Наши девушки блестяще играют на юниорском турнире. Жалко, что проиграла Алевтина Ибрагимова, хотя вела по счету и игре, так бы уже точно у нас была бы победа. Три россиянки вышли в полуфинал юниорского Roland Garros, это очень хорошее достижение, которое говорит о том, что в нашей стране очень сильная школа тенниса. Наверное, фаворитом в четверке сильнейших будет Алина Корнеева», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Сегодня, 8 июня, три россиянки вышли в полуфинал соревнований. Алина Корнеева в четвертьфинале победила японку Маю Кроссли, Алиса Октябрева переиграла американку Клерви Нгуну, Анастасия Гурева обыграла датчанку Ребекку Мортенсен.

Турнир юниоров на «Ролан Гаррос» завершится 10 июня. Действующей победительницей соревнований у девушек является чешка Луция Гавличкова.

Источник: ТАСС
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
0
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Петрова заявила, что Алькарас победит Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос»

Мухова о матче с Соболенко: «Благодаря энергии зрителей смогла перевернуть игру»