Ольховский назвал большим успехом выход Калинской в четвертьфинал Australian Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил победу россиянки Анны Калинской в матче 1/8 финала Australian Open с итальянкой Ясмине Паолини.

«Для Калинской выход в четвертьфинал Australian Open — большой успех. Правда, Паолини обыграла на предыдущей стадии Блинкову, на месте которой должна была быть Рыбакина. Сложись все так, была бы совсем другая история. В любом случае Калинская — молодец, она показывает стабильный и быстрый теннис. Также надо отметить, что обе соперницы впервые играли на такой стадии турнира и тут скорее была борьба с нервами: кто лучше с ними справится, тот и пройдет дальше. Как мне кажется, у женщин, от десятки и дальше, сегодня может победить любая», — цитирует Ольховского RT.

Следующей соперницей Калинской будет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в четвертом круге одолела француженку Осеан Доден (6:0, 6:3).