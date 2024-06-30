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Сегодня, 16:26

Ольховский назвал фаворитов Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Ольховский рассказал, кого считает фаворитами предстоящего Уимблдона.

«Я не знаю, как Джокович будет себя вести. А так — все те же, ничего не поменялось: Синнер, Алькарас, Зверев. Джокович, на самом деле, — темная лошадка. Берреттини выделю, но он идет на Синнера во втором круге. Де Минор неплохо смотрится, Хуркач очень хорошо на траве играет. Нужно посмотреть начало, на того же Джоковича», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Основная сетка Уимблдона пройдет с 1 по 14 июля. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас — в 2023 году он обыграл в финале Новака Джоковича.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
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