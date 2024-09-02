Ольховский считает Медведева явным фаворитом матча с Боржешем на US Open

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешем в четвертом круге US Open.

«Для меня Медведев — явный фаворит. Боржеш провел пять сетов, выиграл с тройного матчбола и оставил много эмоциональных и физических сил. Медведев был фаворитом изначально, но и посвежее сейчас», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

1 сентября Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге US Open - 6:3, 6:4, 6:3.