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Сегодня, 08:18

Ольховский считает Медведева явным фаворитом матча с Боржешем на US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешем в четвертом круге US Open.

«Для меня Медведев — явный фаворит. Боржеш провел пять сетов, выиграл с тройного матчбола и оставил много эмоциональных и физических сил. Медведев был фаворитом изначально, но и посвежее сейчас», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

1 сентября Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге US Open - 6:3, 6:4, 6:3.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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