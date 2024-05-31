Ольховский назвал неожиданным поражение Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева от итальянца Маттео Арнальди (6:7 (6:8), 2:6, 4:6) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Результат неожиданный. На мой взгляд, Андрей являлся фаворитом этой встречи. К сожалению, так бывает. Соперник показал хорошую игру, а Андрей, возможно, был немного скован. Все вместе это привело к такому результату. Соперники сейчас сложные, уровень у всех высокий. Из-за этого появляются сенсации, у лидеров не такой большой отрыв по игре», — сказал Ольховский «СЭ».

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024 Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).