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Сегодня, 13:15

Ольховский назвал неудачным выступление российских теннисистов на Australian Open

Сергей Ярошенко
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что российские теннисисты неудачно выступают в мужском одиночном разряде на Australian Open.

«Прямо скажем, результаты неожиданные, ребята выступают неудачно. После жеребьевки многие ожидали, что Медведев и Рублев сыграют друг с другом в четвертом круге, а дальше победитель имел бы неплохие шансы дойти до полуфинала, но они вылетели рано. Молодец Карен, пока он очень неплохо играет, будем дальше болеть за него», — цитирует Ольховского ТАСС.

Из россиян до третьего круга дошел только Карен Хачанов.

Финалист прошлогоднего турнира Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тину со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) в матче второго круга

Девятая ракетка мира Андрей Рублев уступил бразильцу Жоау Фонсеке (112-е место в рейтинге) в первом матче со счетом 6:7, 3:6, 6:7.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет против американца Алекса Михельсена. Встреча состоится 18 января.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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