Ольховский о выступлениях российских теннисистов на «Ролан Гаррос»: «Турнир сложился для ребят не очень удачно»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о результатах российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

«Турнир сложился для ребят не очень удачно. Я ожидал, что кто-то сможет пройти в полуфинал, но никто даже в восьмерку лучших не попал. Ребята выступили явно ниже своих возможностей, но впереди будет еще много турниров, так что ничего страшного в этом нет», — цитирует Ольховского ТАСС.

Среди россиян в мужском одиночном разряде дальше всех прошел Даниил Медведев, проигравший представителю Австралии Алексу де Минауру в матче четвертого круга со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

Андрей Рублев и Павел Котов вылетели на стадии третьего раунда, Карен Хачанов — во втором раунде, а Роман Сафиуллин и Аслан Карацев — в первом.