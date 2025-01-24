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Сегодня, 16:25

Ольховский назвал ожидаемым снятие Джоковича с Australian Open

Владислав Маслов
Корреспондент
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Победитель Australian Open-1994 в парном разряде Андрей Ольховский назвал ожидаемым снятие Новака Джоковича с полуфинального матча турнира 2025 года против немца Александра Зверева.

«Было ли неожиданным снятие Джоковича после первого сета? С одной стороны, да, но с другой — ожидаемо. В матче с Алькарасом Джокович брал медицинский тайм-аут после первого сета. Мне кажется, Новак изначально не был готов к изнурительным пятисетовым поединкам подряд.

Первый тяжелый матч у него был против Алькараса. Возможно, эта игра дала о себе знать и произошло то, что произошло. Зверев выиграл первый сет, Джокович понял, что продолжать и играть пять сетов, достаточно сложно. Наверное, травма дала о себе», — сказал Ольховский Газете.Ru.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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