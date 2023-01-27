Ольховский назвал причины поражения Хачанова от Циципаса

Экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении Карена Хачанова в полуфинале Australian Open от грека Стефаноса Циципаса.

«Как я уже говорил, нужно в первую очередь отметить хорошее выступление Карена Хачанова на Australian Open. По матчу: не хватило, наверное, немножко больше свободы в игре, жесткости, длины. Навязать Циципасу игру с достаточно жесткими ударами с задней линии без выходов к сетке. На мой взгляд, Карен играл чуть мягче, чем в предыдущем матче, что позволяло Циципасу выходить вперед достаточно часто и атаковать.

Это полуфинал Австралии. Это трибуны, давление, это желание. Осознание того, что ты можешь и дальше пройти. Думаю, Карен сейчас понимает, что по игре он может проходить десятку лучших. Поэтому, думаю, все вместе и сказалось. Где-то не получилось, какие-то выходы к сетке неуверенно сыграл — всего понемножку. Здесь нет одного какого-то фактора, за счет которого Хачанов проиграл. Важно все вместе. Если мы возьмем концовку третьего сета, то Хачанов великолепно сыграл на тай-брейке. Если такой теннис все время показывать, конечно, ты будешь одним из сильнейших теннисистов мира" — рассказал Ольховский «Газете.Ru».

Хачанов уступил Циципасу в четырех партиях — 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (9:7), 3:6. Это был его первый полуфинал на Открытом чемпионате Австралии и второй на турнирах Большого шлема.