Ольховский назвал успешным выступление россиян на Уимблдоне-2024

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисистов на Уимблдоне-2024.

«Изначально я говорил, что буду считать успехом, если хоть кто-то дойдет до четвертьфинала. У женщин не получилось, но Даня дошел до полуфинала, это великолепный результат, поэтому можно считать Уимблдон успешным для наших теннисистов. Возможно, некоторые наши игроки могли выступить лучше, но у нас не так много практики игры на траве», — цитирует Ольховского ТАСС.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев дошел до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу. У женщин Анна Калинская пробилась в четвертый круг.