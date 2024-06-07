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Сегодня, 14:36

Ольховский не считает Синнера фаворитом в матче с Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Победитель «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Жду великолепной игры. И хотя многие скажут, что Синнер — фаворит, исходя из этого сезона, отмечу, что Алькарас набрал очень хорошую форму сейчас. Мне кажется, что здесь нельзя выделить фаворита в этом матче», — считает Ольховский «Газете.ру».

Синнер занимает второе место в рейтинге АТР и стал победителем первого турнира «Большого шлема» в этом сезоне, выиграв Australian Open. Алькарас — экс-первая ракетка мира, на данный момент находится на третьей строчке мирового рейтинга АТР. Соперники встречались друг с другом восемь раз и одержали по четыре победы.

«СЭ» на своем сайте проводит текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос».

Источник: Газета.ру
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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