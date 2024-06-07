Ольховский объяснил поражение Рублева на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский оценил выступление российского теннисиста Андрея Рублева на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Топ-игроки отличаются тем, что первые круги у них тяжелые всегда, потому что они набирают форму на вторую неделю. Может, попало так, сложилось, что Андрей где-то чувствовал себя немножко неуверенно и немножко скованно. Не думаю, что было изначально психологически прямо такое напряжение. Но наверняка рассчитывали чуть дальше пройти и потом выходить на пик», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Рублев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата Франции итальянцу Маттео Арнальди в трех партиях — 6:7 (6-8), 2:6, 4:6. Он второй год подряд вылетел с турнира на этой стадии.