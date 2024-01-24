Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:07

Ольховский объяснил, за счет чего Медведеву удалось победить Хуркача в матче Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open-2024. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«До матча по рейтингу Даниил был фаворитом, а вот по игре они были приблизительно на одинаковом уровне. Если мы будем говорить о шансах на победу. Насчет того, что у Медведева психологическая устойчивость, которая проявляется в решающие моменты в матче, то из-за этого он является одним из сильнейших игроков мира», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия).

Источник: Vprognoze.ru
Australian Open
Андрей Ольховский
Евгения Медведева
Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Медведев оставил послание на камере после выхода в полуфинал Australian Open: «Просто хочу поспать»

Медведев побил рекорд Сафина по количеству полуфиналов на турнирах «Большого шлема» для россиян