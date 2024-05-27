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Сегодня, 04:21

Ольховский: «Сложно судить о форме Сафиуллина перед «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Романа Сафиуллина в первом круге «Ролан Гаррос» с Душаном Лайовичем из Сербии.

«Сложно сказать о подготовке Романа к турниру. У него не было громких побед. В своей лучше форме Сафиуллин способен обыграть кого угодно. Но именно в какой форме он сейчас сложно судить по его последним результатам. В пятисетовом формате победит тот, кто будет лучше готов физически», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Сафиуллина и Лайовича пройдет сегодня и начнется не раньше 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-slozhno-sudit-o-forme-safiullina-pered-rolan-garros/
Ролан Гаррос
Роман Сафиуллин
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