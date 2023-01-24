Ольховский оценил шансы Хачанова против Циципаса в полуфинале Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Australian Open, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«Я скажу, что Карен сейчас немного другой. После US Open вторую половину прошлого и начало этого сезона он очень уверенно и хорошо играет. Поэтому не думаю, что прямо откровенно Циципас является фаворитом. Карен может и побороться, и зацепиться, вплоть до победы. Будет очень много зависеть от того, в каком психологическом состоянии соперники выйдут на этот матч. Думаю, конечно, выйдут настроенными на борьбу, и здесь победит сильнейший. Но уверен, Хачанов готов», — рассказал Ольховский «Газете.Ru».

Встреча грека и россиянина состоится 27 января.