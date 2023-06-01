Ольховский оценил шансы Потаповой подняться в топ-10 рейтинга WTA

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о шансах россиянки Анастасии Потаповой подняться в топ-10 рейтинга WTA.

«Сможет ли Потапова подобраться к топ-10 во второй части сезона? А, почему бы и нет? Дело в том, что первая часть сезона у неё очень хорошая, поэтому, задел именно на то, чтобы быть высоко в рейтинге в конце сезона уже сделан. Если она будет выступать на том же уровне, с той же уверенность, то почему нет?» — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Ранее Потапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой. На данный момент Потапова занимает 25-е место в рейтинге WTA.