Ольховский оценил соотношение сил Рублева и Синнера перед их матчем на Australian Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил, почему не может назвать фаворита в матче 1/4 финала Australian Open между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером.

«Оба соперника сейчас в очень хорошей форме. Рублев провел феноменальный матч против Де Минора. А Синнер отлично играл и в концовке прошлого, и продолжает в том же духе в начале нынешнего. Он является одним из сильнейших теннисистов мира на сегодня. Я считаю, что эта пара могла бы встретиться и на более поздней стадии, если бы не сетка. В предстоящем матче не могу отдать предпочтение никому из них», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Пятая ракетка мира Рублев сыграет с Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч запланирован на сегодня, 23 января.