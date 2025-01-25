Ольховский оценил выступление россиян на Australian Open

Победитель Australian Open-1994 в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии «СЭ» подвел итоги турнира для российских спортсменов.

«Женщины выступили на уровне, а мужчины ниже ожидаемых результатов. У мужчин высокая конкуренция, все ребята проиграли в борьбе. Просто где-то были не на сто процентов готовы. И в решающий момент не сыграли так, как должны были», — сказал Ольховский «СЭ».

На Australian Open российские теннисисты вылетели из мужской сетки в одиночном разряде на ранних стадиях. Андрей Рублев — в первом раунде от бразильца Жоау Фонсеки, Даниил Медведев во втором круге проиграл американцу Лернеру Тьену, Карен Хачанов в третьем круге уступил американцу Алексу Михельсену.

В женской сетке дальше всех (до четвертьфинала) дошла Анастасия Павлюченкова, а Мирра Андреева вылетела в 1/8 финала. Обеих россиянок обыграла 1-я ракетка мира, белоруска Арина Соболенко.