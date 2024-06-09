Ольховский отметил, что Алькарас сыграл грамотно в финале «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса над немцем Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос».

«Матч получился хорошим, но концовка полностью прошла под диктовку Алькараса. Первый сет получился непонятным, а в третьем у него случился срыв. Но на усталости он как будто бы почувствовал игру и нашел свой ритм. Хочу отметить, что он тактически грамотнее играл, чем Зверев, надо поздравить его с победой», — цитирует Ольховского ТАСС.

21-летний испанский теннисист одержал третью в карьере победу на турнирах «Большого шлема». Ранее он становился победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).