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«Большой шлем»

Сегодня, 17:27

Ольховский отметил, что Рублев на классе выиграл пятый сет в матче против Уайлда

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о матче россиянина Андрея Рублева с бразильцем Тьяго Уайлдом в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Рублев победил представителя Бразилии со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

«Немного неожиданно, что матч Рублева затянулся на пять сетов после того, как он выиграл первые два. Надо отметить, что бразилец — опасный соперник, сегодня после второго сета он заиграл очень удачно, попадал какие-то сумасшедшие мячи, такое бывает. В пятом сете все же сказался класс Андрея, молодец, что выиграл и прошел дальше, такие матчи могут добавить уверенности», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с победителем матча Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония).

Источник: https://tass.ru/sport/19726273
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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