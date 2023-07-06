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«Большой шлем»

Сегодня, 22:07

Ольховский: «Андреевой нужно и дальше показывать свой максимум в каждом матче»

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянки Мирры Андреевой в третий круг Уимблдона.

«Крейчикова снялась из-за травмы, но до этого момента Мирра вела в счете и боролась за каждый мяч. У Мирры агрессивный стиль игры, соперницы ее начинают побаиваться. В каком бы состоянии не была Крейчикова, она №11 в мире сейчас, поэтому нужно поздравить Андрееву с этим результатом. Мирре нужно и дальше выходить на корт и показывать свой максимум в каждом матче, не задумываясь о каких-то результатах», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Во втором круге Уимблдона 16-летняя российская теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову (6:3, 4:0). Ее следующей соперницей станет победительница встречи Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-andreevoj-nuzhno-i-dal-she-pokazy-vat-svoj-maksimum-v-kazhdom-matche/
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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