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«Большой шлем»

Сегодня, 15:17

Ольховский ожидает интересного матча между теннисистками Касаткиной и Азаренко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российская теннисистка Дарья Касаткина и белоруска Виктория Азаренко находятся в хорошей форме, поэтому матч между ними в третьем круге Уимблдона будет интересным.

«Обе теннисистки находятся сейчас в хорошей форме. Дарья показывает очень солидную, бодрую игру после турнира в Бирмингеме, а Виктория явно еще не оставила своих амбиций в спорте. Ожидаю, что матч будет очень интересным», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Касаткиной и Азаренко пройдет 7 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/18216301
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Виктория Азаренко
Дарья Касаткина
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