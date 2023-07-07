Ольховский ожидает интересного матча между теннисистками Касаткиной и Азаренко

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российская теннисистка Дарья Касаткина и белоруска Виктория Азаренко находятся в хорошей форме, поэтому матч между ними в третьем круге Уимблдона будет интересным.

«Обе теннисистки находятся сейчас в хорошей форме. Дарья показывает очень солидную, бодрую игру после турнира в Бирмингеме, а Виктория явно еще не оставила своих амбиций в спорте. Ожидаю, что матч будет очень интересным», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Касаткиной и Азаренко пройдет 7 июля.