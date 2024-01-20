Ольховский: «Матч с Оже-Альяссимом будет для Медведева очень серьезным»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open.

«Оже-Альяссим сейчас набирает ход. Это в прошлом году он сдавал позиции. А на Открытом чемпионате Австралии Феликс выиграл уже два матча и становится всё опаснее и опаснее. У него появляется уверенность, которая в прошлом ушла.

Очень многое будет зависеть от того, как Медведев восстановился. Потому что его, конечно, передернули со встречей второго круга. С его очень поздним, а точнее, очень ранним утренним ее окончанием. Так что матч будет для Даниила очень серьезным», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

Матч третьего круга Australian Open Медведев — Оже-Альяссим состоится сегодня, 20 января. Начало встречи — 11.00 по московскому времени.