Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:09

Ольховский: «Матч с Оже-Альяссимом будет для Медведева очень серьезным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open.

«Оже-Альяссим сейчас набирает ход. Это в прошлом году он сдавал позиции. А на Открытом чемпионате Австралии Феликс выиграл уже два матча и становится всё опаснее и опаснее. У него появляется уверенность, которая в прошлом ушла.

Очень многое будет зависеть от того, как Медведев восстановился. Потому что его, конечно, передернули со встречей второго круга. С его очень поздним, а точнее, очень ранним утренним ее окончанием. Так что матч будет для Даниила очень серьезным», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

Матч третьего круга Australian Open Медведев — Оже-Альяссим состоится сегодня, 20 января. Начало встречи — 11.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11467079-olhovskij-ocenil-shansy-medvedeva-v-matche-s-ozhe-alyassimom-na-otkrytom-chempionate-avstralii.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзоду отправили под домашний арест
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Матчи Медведева, Алькараса и Азаренко. Онлайн-трансляция дня Australian Open
Селиваненко: «Тимофеева технически и тактически показывает игру ничем не хуже ведущих теннисисток тура»
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Медведев — Оже-Альяссим, Цзюньчэн — Алькарас
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова — Паолини, Калинская — Стивенс
Селиваненко оценил выступление Рублева в первых кругах Australian Open
Чесноков: «Организм Медведева в матче с Руусувуори перенес колоссальное утомление»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Селиваненко: «Тимофеева технически и тактически показывает игру ничем не хуже ведущих теннисисток тура»