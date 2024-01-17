Ольховский поделился мнением о предстоящем матче Рублева во втором круге Australian Open

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче Андрея Рублева во втором круге Australian Open.

««Не думаю, что сыгранные пять сетов в первом круге повлияют на состояние Рублева в игре против Юбенкса. На мой взгляд против Юбенкса будет полегче, чем в первом круге. Подача Юбенкса? Есть такой психологический момент, что если игрок уверен, что сильнее соперника в розыгрыше, то он может где-то рискнуть в обмене ударами, где-то дождаться вторую подачу и взять свое. Я надеюсь, что Андрей сыграет лучше, чем в первом круге и покажет свой уровень», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Рублев встретится с американцем Кристофером Юбенксом в матче второго круга Australian Open утром 17 января.