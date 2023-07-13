Ольховский: «Против Алькараса Медведеву нужно держать свою подачу и стараться играть активно»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я считаю, что если Даниил не прибавит, то одной цепкости в защите с Алькарасом ему не хватит, — цитирует «РБ Спорт» Ольховского. — Медведеву нужно самому играть активнее, чем в предыдущем матче против Юбэнкса. Алькарас будет играть очень быстро, времени на ответ будет мало. Нужно обязательно держать свою подачу и тоже стараться играть активно».

В четвертьфинале 27-летний россиянин в пяти сетах обыграл американца Кристофера Юбенкса.

Полуфинал Медведев — Алькарас пройдет 14 июля на Центральном корте.

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