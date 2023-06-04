Ольховский о выходе Павлюченковой в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: «Настя почувствовала вкус побед»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Анастасии Павлюченковой над бельгийкой Элисе Мертенс (3:6, 7:6 (7:3) 6:3) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Эта победа говорит о том, что Настя почувствовала вкус побед и находится в хорошей спортивной форме. На мой взгляд, Павлюченкова может пройти дальше, судя по той игре, которую она показывала с середины второго и третьего сета», — приводит Vprognoze слова Ольховского.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет против чешки Каролины Муховой.