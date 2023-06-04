Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:16

Ольховский о выходе Павлюченковой в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: «Настя почувствовала вкус побед»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Анастасии Павлюченковой над бельгийкой Элисе Мертенс (3:6, 7:6 (7:3) 6:3) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Эта победа говорит о том, что Настя почувствовала вкус побед и находится в хорошей спортивной форме. На мой взгляд, Павлюченкова может пройти дальше, судя по той игре, которую она показывала с середины второго и третьего сета», — приводит Vprognoze слова Ольховского.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет против чешки Каролины Муховой.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10917611-olhovskij-o-pobede-pavlyuchenkovoj-nad-mertens-na-rolan-garros-nastya-pochuvstvovala-vkus-pobed.html
Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос»-2023
Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
«Ролан Гаррос»-2023, мужчины, расписание и результаты матчей 4 июня: Хачанов победил Сонего и другие
«Ролан Гаррос»-2023: женщины, расписание и результаты матчей 4 июня: Касаткина — Свитолина и другие
Аванесян не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Ольховский считает, что стабильность помогла Хачанову обыграть Сонего и выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Хачанов — о победе над Сонего: «После первых полутора сетов думал: «Что я вообще здесь делаю?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков высказался о победе Хачанова над Сонего на «Ролан Гаррос»