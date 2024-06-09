Ольховский похвалил Свентек за стабильную игру

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что первая ракетка мира полька Ига Свентек единственная в мире показывает стабильные игру и результат.

«У меня не было никаких сомнений в победе Свентек. Изначально она считалась явным фаворитом, она выиграла в этом году турниры в Мадриде и Риме. Сейчас в женском теннисе ни у кого нет стабильности в игре и результатах, кроме Свентек, поэтому она на сегодняшний момент первая ракетка мира», — цитирует Ольховского ТАСС.

Вчера, 8 июня, Свентек обыграла итальянку Жасмин Паолини и в третий раз подряд выиграла «Ролан Гаррос».