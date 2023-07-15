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«Большой шлем»

Сегодня, 13:53

Ольховский предположил, какой фактор будет иметь ключевую роль в финале женского Уимблдона

Алина Савинова
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о женском финале Уимблдона между туниской Онс Жабер и чешкой Маркетой Вондроушовой.

«Не знаю, кто победит. Очень много стоит на кону, у девушек нет еще первого титула «Большого шлема». Обе будут нервничать, поэтому кто справится с давлением, тот и победит», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Женский финал Уимблдона-2023 пройдет 15 июля. Начало — в 16.00 по московскому времени.

За титул в мужском турнире поборются серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10995911-olhovskij-rasskazal-kakoj-faktor-budet-imet-klyuchevuyu-rol-v-finale-zhenskogo-uimbldona.html
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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