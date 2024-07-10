Ольховский прокомментировал игровые проблемы Рублева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал игровые проблемы российского теннисиста Андрея Рублева в последних матчах.

«Соглашусь, что у Рублева, наверное, психологические проблемы. Немножко не понимаю, почему такое происходит. Наверное, Андрей может объяснить. Может, какие-то физические проблемы. Контролировать свои эмоции надо, и Андрею это на самом деле очень важно. Когда он контролирует их, выход бывает, но не для того, чтобы расшибать свою коленку. Думаю, Андрей должен разобраться в себе. Надеюсь, это произойдет, и он будет показывать тот классный теннис, который мы от него ожидаем», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

На старте Уимблдона-2024 Рублев проиграл 122-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Комесанье.