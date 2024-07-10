Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:03

Ольховский прокомментировал игровые проблемы Рублева

Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал игровые проблемы российского теннисиста Андрея Рублева в последних матчах.

«Соглашусь, что у Рублева, наверное, психологические проблемы. Немножко не понимаю, почему такое происходит. Наверное, Андрей может объяснить. Может, какие-то физические проблемы. Контролировать свои эмоции надо, и Андрею это на самом деле очень важно. Когда он контролирует их, выход бывает, но не для того, чтобы расшибать свою коленку. Думаю, Андрей должен разобраться в себе. Надеюсь, это произойдет, и он будет показывать тот классный теннис, который мы от него ожидаем», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

На старте Уимблдона-2024 Рублев проиграл 122-й ракетке мира из Аргентины Франсиско Комесанье.

Источник: «Газета.ru»
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
0
Читайте также
Дочь Марадоны пообщалась с отцом через медиума
На Олимпиаде-2024 смогут принять участие не больше 16 россиян
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Тарпищев рассказал, что стало залогом победы Медведева над Синнером на Уимблдоне
Чесноков назвал триллером матч Медведева и Синнера на Уимблдоне
Собкин о Руне: «Его потуги на лидера мирового тенниса пока безосновательны»
Собкин считает, что Джокович уверенно выйдет в финал Уимблдона
Веснина оценила шансы Медведева одержать победу над Алькарасом в полуфинале Уимблдона
Борис Собкин назвал главное качество Алькараса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Тарпищев рассказал, что стало залогом победы Медведева над Синнером на Уимблдоне