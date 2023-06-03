Ольховский — о победе Хачанова над Коккинакисом: «Стабильность все решила»

Экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над австралийцем Танази Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Я уже говорил, что Хачанов стабильнее. Стабильность все решила. Показательный был четвертый сет, когда Коккинакис вел на тай-брейке со счетом 4-1 и двумя своими подачами. Но дальше у него пошел град ошибок. Что Карену нужно было делать, так это немного сдерживать и играть плотно, в свою игру. Думаю, в конце концов, это и сыграло свою роль. И, опять же, уровень на котором играет Карен... Класс — есть класс, — цитирует «Газета.Ru» Ольховского.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия).