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«Большой шлем»

Сегодня, 02:38

Ольховский: «Сафиуллин очень удивил и порадовал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в первом круге Уимблдона.

«Результат неожиданный. Роман очень удивил и порадовал. Это очень хорошая победа и ведь следующий круг пройти ему тоже по силам. Муте — это левша, такой игрок на траве всегда неудобен. Но Сафиуллин в первом круге одержал очень хорошую для себя победу, поэтому мы вправе ожидать положительный результат и в следующем матче», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте.

Роман Сафиуллин. Сафиуллин обыграл Баутиста Агута и вышел во второй круг Уимблдона
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-safiullin-udivil-i-poradoval-pobedoj-nad-bautistoj/
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Роман Сафиуллин
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