Ольховский: «Сафиуллин очень удивил и порадовал»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в первом круге Уимблдона.

«Результат неожиданный. Роман очень удивил и порадовал. Это очень хорошая победа и ведь следующий круг пройти ему тоже по силам. Муте — это левша, такой игрок на траве всегда неудобен. Но Сафиуллин в первом круге одержал очень хорошую для себя победу, поэтому мы вправе ожидать положительный результат и в следующем матче», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте.