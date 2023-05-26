Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:40

Ольховский прокомментировал выход Андреевой в основную стадию «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о выходе россиянки Мирры Андреевой в основную стадию «Ролан Гаррос».

«Сложно говорить о перспективах, ожидать каких-то громких результатов. Да, у нее были сенсационные победы, она прошла квалификацию и стала самой молодой участницей основной сетки с 1995 года. Это уже очень хороший результат, хороший теннис. Так что — почему нет, думаю, несколько матчей ей вполне по силам. Надо смотреть, какая будет жеребьевка», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В финале квалификации «Ролан Гаррос» 16-летняя теннисистка обыграла Камилу Осорио из Колумбии — 7:6 (10:8), 6:4.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/26/20532296.shtml
Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
0
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает, что Карацев может стать темной лошадкой на «Ролан Гаррос»