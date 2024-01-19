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«Большой шлем»

Сегодня, 21:11

Ольховский рассказал, за счет чего Андреева отыгралась в матче с Парри

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Мирра Андреева смогла одержать волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Australian Open за счет того, что стала играть надежнее. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу 16-летней россиянки.

«Просто великолепная победа. Мирра отыгралась со счета 1:5 в решающем сете, проявила свои бойцовские качества и цепкость. Она отыгралась за счет того, что стала играть надежно, меньше ошибаться», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В следующем круге турнира Андреева сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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