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Сегодня, 10:31

Ольховский считает Андрееву и Шнайдер фаворитами Australian Open

Камила Абдурахманова
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер являются фаворитами Australian Open.

«Мирра с Дианой одержали очень хорошие победы. До Открытого чемпионата Австралии они выиграли турнир, здесь обыграли четвертых сеяных, которым проиграли в финале на Олимпиаде. Не думаю, что для них важно было именно взять реванш, важнее было просто пройти дальше в следующую стадию турнира. Своей игрой они показывают, что являются фаворитами в парном разряде», — сказал Ольховский ТАСС.

Шнайдер и Андреева прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победительницами матча Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания).

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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