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Сегодня, 13:18

Ольховский считает, что Андреевой будет непросто справиться со скоростью Гауфф

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский считает, что российской теннисистке Мирре Андреевой будет трудно справиться со скоростью американки Кори Гауфф в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

«Мирра здорово играет на этом турнире, но следующий матч, конечно, будет гораздо тяжелее. Мирра уже ощутила на себе скорость и мощь Арины Соболенко, и справиться со скоростью Гауфф тоже будет непросто. Но несмотря на это, я думаю, что шансы на победу у Мирры есть, и она будет стремиться навязать свою игру сопернице», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Андреевой и Гауфф пройдет 3 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17919145
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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