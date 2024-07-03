Ольховский — о Рублеве: «С таким количеством ошибок сложно побеждать»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублев стал слишком часто выплескивать эмоции.

«Очень много было суеты, Андрей сейчас совершенно не уверен в своей игре, он не смог показать хороший теннис. С таким количеством ошибок побеждать даже такого соперника очень сложно. Мне кажется, Андрей совершенно потерял хладнокровие, он стал очень часто выплескивать эмоции, бить себя, это вряд ли идет ему на пользу. Сложно сейчас делать какие-то выводы, потому что непонятно, в каком он физическом состоянии, есть ли у него сейчас проблемы со здоровьем», — сказал Ольховский ТАСС.

Ранее Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона. Во время матча Рублев разбил себе ракеткой колено в кровь.