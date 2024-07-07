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«Большой шлем»

Сегодня, 14:04

Ольховский: «Медведев мало использует преимущество своей подачи и не додавливает соперников»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниил Медведев на Уимблдоне не додавливает соперников.

«Даня выиграл, молодец. Он играет очень цепко на задней линии, уверенно, много не отдает. При этом он мало использует преимущество своей подачи и не додавливает соперников, когда можно создать дополнительное давление. На траве это очень важно, но Даня может прибавить. С каждым кругом ему будет все труднее, и сейчас соперник будет непростой. Хочется пожелать ему удачи и чтобы он прошел дальше», — сказал Ольховский ТАСС.

Ранее Медведев обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона. В следующем матче он сыграет с болгарином Григории Димитровым.

Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер. Матчи Медведева, Синнера, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона

Источник: ТАСС
Уимблдон
Григор Димитров
Даниил Медведев
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