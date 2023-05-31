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«Большой шлем»

Сегодня, 18:07

Ольховский считает, что Карацев может оказать сопротивление Тиафо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче второго круга «Ролан Гаррос» между россиянином Асланом Карацевым и американцем Френсисом Тиафо.

«На мой взгляд, все-таки Тиафо является фаворитом в этой паре. Я не знаю, сможет ли Аслан держать концентрацию в долгом матче. Тиафо очень тягучий, физика у него хорошая. Пробить его защиту довольно сложно. Аслан играет остро, он может оказать сопротивление. Но нужно не терять внимание и концентрацию. Весь вопрос в стабильности в игре Карацева», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Карацев — Тиафо пройде 1 июня.

Аслан Карацев перед началом Открытого чемпионата Франции являлся 62-й ракеткой мира, а Тиафо располагался на 12-м месте в мировом рейтинге. Эти теннисисты ранее никогда не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-karatsev-igraet-ostro-on-mozhet-okazat-soprotivlenie-tiafo/
Теннис
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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