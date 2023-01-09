Ольховский считает, что Медведев может обыграть Джоковича на Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о том, кому по силам обыграть серба Новака Джоковича на Australian Open.

«Скажу, что Медведев один из немногих, кто может обыграть Джоковича и в хорошей форме. Время еще есть, еще неделя до Australian Open, посмотрим, как подготовится. И пятисетовый формат — это будет интересно. Будет интересный турнир, и я хочу надеяться, что наши ребята хорошо выступят», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января. Ранее стало известно, что Даниил Медведев и Новак Джокович 11 января проведут благотворительный матч.

Ранее россиянин и серб играли друг против друга в полуфинале турнира в Аделаиде. Джокович победил со счетом 6:3, 6:4 и повел в личных встречах с Медведевым — 9:4.