Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

5 сентября, 10:36

Ольховский: «По игре Кирьос был хорош, а Даня не показал свой лучший матч»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в 1/8 финала US Open от австралийца Ника Кирьоса.

«Даниил хорошо подавал первую подачу, но со второй подачи у Кирьоса была возможность атаковать. Но на удивление и на задней линии Кирьос не уступал, а где-то даже имел преимущество. Ник играл чуть активнее. Действует ли на Даниила давление, потому что он действующий чемпион? На мой взгляд, Даня умеет справляться с давлением, которое присутствует на всех турнирах. Он номер один, все хотят его обыграть. Думаю, опыта у Даниила было достаточно. Давление тут ни при чем. По игре Кирьос был хорош, а Даня не показал свой лучший матч», — сказал Ольховский «СЭ».

Россиянин по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира.

Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
1
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: US Open 2022: Алькарас — новый чемпион и №1, вылет Медведева и прощание Серены
Рууд о формуле победы на турнире «Большого шлема»: «Чтобы не было испанца в финале»
Циципас прокомментировал победу Алькараса в финале US Open
Надаль похвалил Рууда после неудачи в финале US Open
19-летний Алькарас сменил Медведева во главе рейтинга. Испанец — чемпион US Open
Первый тренер Медведева: «Лидерство в рейтинге немного давило и беспокоило его. Сейчас этот этап позади»
US Open-2022 установил рекорд посещаемости в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарпищев назвал главные причины поражения Медведева в 1/8 финала US Open

US Open, результаты матчей 4 и 5 сентября: Медведев уступил Кирьосу, Рублев победил Норри и другие