Ольховский: «Полина Кудерметова сейчас очень впечатляет остротой своей игры»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Полина Кудерметова может показать достойную игру на Открытом чемпионате Австралии.

«Я очень рад за Полину. По остроте своей игры она сейчас очень впечатляет, но, как я говорил ранее, ей пока не хватает стабильности. Для первого круга соперник непростой, но вполне по силам. Я думаю, она может хорошо сыграть на Australian Open», — цитирует ТАСС Ольховского.

21-летняя российская теннисистка вышла в основную сетку Australian Open-2025 через квалификацию.

В первом круге Кудерметова встретится с полькой Магдаленой Френх (23-й номер посева). Неделей ранее россиянка вышла в финал турнира в Брисбене, где уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).