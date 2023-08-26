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«Большой шлем»

Сегодня, 11:06

Ольховский считает, что россиянкам будет сложно пройти дальше четвертьфинала на US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что выход в четвертьфинал будет хорошим результатом для российских теннисисток на Открытом чемпионате США.

«Что касается наших девушек, то никого из них к фаворитам турнира отнести нельзя. Выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом, но дальше пробиться будет очень сложно. На прошедших крупных турнирах хорошие результаты показывали Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, сетка у них неплохая. Может быть, сможет кто-то еще зайти далеко, в женском теннисе уровень соперниц примерно одинаковый, многое зависит от состояния в отдельно взятый момент», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

Источник: https://tass.ru/sport/18593517
Теннис
Андрей Ольховский
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