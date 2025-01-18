Ольховский считает, что российским теннисистам надо искать способы борьбы с молодыми конкурентами

Победитель Australian Open и «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление россиян в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии-2025.

Дальше всех в турнире из представителей России прошел Карен Хачанов, который в третьем круге уступил американцу Алексу Михельсену (0:3).

«Конечно, ожидали большего, но спорт есть спорт. Нужно дальше работать, искать пути решения, в том числе — технические и тактические, чтобы побеждать уже молодых теннисистов, которые прибавили. Они показали, что теннис не стоит на месте», — сказал Ольховский Vprognoze.ru.

Australian Open-2025 проходит с 12 по 25 января.