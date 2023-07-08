Ольховский считает, что Сафиуллин может обыграть Шаповалова за счет стабильности

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Уимблдона, в котором россиянин Роман Сафиуллин сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

«В первую очередь я хочу поздравить Романа с этим очень солидным результатом, все-таки он уже в четвертом круге. В матче с Шаповаловым, конечно, будет тяжело. Денис еще и левша, что может создать дополнительные трудности. Главное для Романа — играть стабильно, и чтобы психологически он верил, что может победить. Именно за счет стабильности можно обыграть Шаповалова, уровень игры Дениса постоянно прыгает то вверх, то вниз», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Сафиуллин — Шаповалов состоится в воскресенье, 9 июля.