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Сегодня, 18:02

Ольховский считает, что Шнайдер должна прибавлять от матча к матчу

Камила Абдурахманова
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Теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу Дианы Шнайдер в матче 1/32 финала Australian Open над австралийкой Айлой Томлянович.

— Как бы вы оценили уровень готовности Дианы?

— Сегодня Диана играла лучше, чем в первом круге. Но самое важное, на самом деле, не уровень готовности, а результат после матча. И, естественно, победа есть победа, как бы ты ни играл. Диана сейчас должна прибавлять от матча к матчу. Это очень важно на ТБШ, потому что турнир идет две недели. И в первые круги ты можешь не очень здорово играть, но потом, если держишь форму, прибавляешь, результат будет.

— Кто был бы более предпочтительным соперником для Шнайдер из пары Дарт или Векич?

— Диана — игровая и сейчас находится в неплохой форме и может играть с любой из соперниц, — сказал Ольховский Metaratings.ru.

В матче второго круга Australian Open Шнайдер одержала победу над соперницей, выиграв два сета со счетом 6:4, 7:5. Она впервые в своей карьере смогла выйти в третий круг турнира.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Диана Шнайдер
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