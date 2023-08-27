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«Большой шлем»

Сегодня, 17:03

Ольховский считает, что у Карацева будет сложный матч в первом круге US Open

Виктория Кравченко
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает о матче россиянина Аслана Карацева против чеха Иржи Лехечка в первом круге US Open.

«Очень тяжелый матч будет для Аслана. Лехечка по стилю достаточно тягучий соперник, и Аслану придется показывать высокий уровень на протяжении всего матча, а со стабильностью у него сейчас небольшие проблемы. Он может играть остро, но последнее время выполняет достаточно большое количество ошибок, поэтому сложный первый круг», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11096264-olhovskij-ozhidaet-tyazhelogo-matcha-dlya-karaceva-v-pervom-kruge-us-open.html
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