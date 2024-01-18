Ольховский считает, что в женском теннисе сейчас нет явных лидеров

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал вылет лидеров среди российских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии.

«На мой взгляд, в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет. Та же Свентек, которая является абсолютным фаворитом Australian Open, сегодня проигрывала по ходу матча. Дело в том, что уровень у всех примерно одинаковый. Нет стабильно высоких результатов, нет стабильно низких. Должно быть оружие, которое работает в любом состоянии. Плохо ты играешь, хорошо, но класс должен быть на уровне», — цитирует Ольховского Metaratings.ru.

С Открытого чемпионата Австралии-2024 вылетели пять сеяных россиянок: Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23).