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«Большой шлем»

Сегодня, 20:44

Ольховский считает, что в женском теннисе сейчас нет явных лидеров

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал вылет лидеров среди российских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии.

«На мой взгляд, в женском теннисе сейчас откровенных лидеров нет. Та же Свентек, которая является абсолютным фаворитом Australian Open, сегодня проигрывала по ходу матча. Дело в том, что уровень у всех примерно одинаковый. Нет стабильно высоких результатов, нет стабильно низких. Должно быть оружие, которое работает в любом состоянии. Плохо ты играешь, хорошо, но класс должен быть на уровне», — цитирует Ольховского Metaratings.ru.

С Открытого чемпионата Австралии-2024 вылетели пять сеяных россиянок: Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23).

Источник: https://metaratings.ru/news/olkhovskii-o-vylete-rossiyanok-s-australian-open-uroven-u-vsekh-primerno-odinakovyi-325196/
Теннис
Андрей Ольховский
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