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«Большой шлем»

Сегодня, 22:31

Ольховский считает Хачанова фаворитом в матче с Коккинакисом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче Карена Хачанова с австралийцем Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Хачанов — Коккинакис — это очень интересная пара. На мой взгляд фаворитом тут является Карен. Он стабильнее играет, чем Коккинакис. У австралийца в результатах то блеск, то треск. Стабильная и уверенная игра Хачанова должна принести ему успех», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В личных встречах счет 1:0 в пользу Хачанова. Матч пройдет в пятницу, 2 июня. Ориентировочное начало — в 12.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
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