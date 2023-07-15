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«Большой шлем»

Сегодня, 16:35

Ольховский считает обидным поражение Корнеевой в полуфинале юниорского Уимблдона

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российской теннисистки Алины Корнеевой в полуфинале юниорского Уимблдона.

«Конечно, обидно, что Алина проиграла, так как она претендовала на календарный «Большой шлем». Она могла сегодня выиграть, но не получилось. В любом случае, я считаю, что полуфинал — это тоже очень хороший результат», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В полуфинале турнира Корнеева потерпела поражение от чешки Николы Бартунковой (4:6, 6:7 (2:7)).

16-летняя россиянка занимает 324-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/18283037
Теннис
Уимблдон
Алина Корнеева
Андрей Ольховский
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