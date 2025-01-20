Ольховский считает пару Андреевой и Шнайдер фаворитом на победу в Australian Open-2025

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой над австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки в 1/8 финала парного турнира Australian Open-2025.

«То, что они должны были выиграть не вызывало сомнений. Девочки действительно хорошо играют, являются одними из фаворитов на победу в турнире. Потому что они очень хорошо смотрятся в парном разряде», — сказал Ольховский «СЭ».

В четвертьфинале Шнайдер и Андреева встретятся с Камиллой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо.

Александр Абустин